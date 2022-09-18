В Венгрии заявили о вере жителей страны в правоту России

Politico заявила об усталости венгров от ценностей Запада и их вере в правоту России

Венгерский писатель Аттила Демко заявил, что жители страны видят правду на стороне России в области культурных ценностей. Об этом он написал в материале для Politico.

Демко указал на увеличивающийся разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать венграм прогрессивные ценности. Он также заявил об усталости венгров от западных идей и их вере в правоту России. «После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», — подчеркнул он.

Автор материала заявил, что привлекательности традиционных ценностей в Венгрии только растет благодаря решениям премьер-министра Виктора Орбана.

«Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность», — отметил Демко.

Ранее Венгрия упрекнула Евросоюз за санкции против Москвы. Орбан подчеркнул, что близкие к России европейские страны страдают от ограничений ЕС. «Эти санкции наносят нам очень серьезный ущерб, они плохи, болезненны для нас, стоят больших денег и грозят стереть немалую часть наших успехов, которых мы добились за последние годы», — подчеркнул он.