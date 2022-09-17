Венгрия упрекнула ЕС за санкции против России

Премьер-министр Венгрии Орбан: близкие к РФ страны страдают от санкций, которые вводит ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что близкие к России европейские страны страдают от санкций, которые вводит Европейский союз (ЕС). Его слова приводит Kormany.

«Эти санкции наносят нам очень серьезный ущерб, они плохи, болезненны для нас, стоят больших денег и грозят стереть немалую часть наших успехов, которых мы добились за последние годы», — отметил он.

По его словам, антироссийские санкции ЕС ввергают Венгрию во все более серьезный экономический кризис. Политик подчеркнул, что раньше сильные вводили ограничения против слабого, а теперь «европейцы, энергетические карлики, вводят санкции против энергетического гиганта».

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС не оправдали ожиданий, и предрек их пересмотр в «новом политическом сезоне». Советник также счел абсурдной выдвинутую в Европе идею о возможности действенных ограничений в отношении Москвы.

9 сентября президент Венгрии Каталин Новак также высказалась, что санкции Евросоюза ударили не по России, а в первую очередь по Европе.