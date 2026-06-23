Арестованного в Турции за домогательства российского туриста оправдали

Арестованного в Турции за домогательства россиянина Трохина оправдали

Российского туриста Виктора Трохина, арестованного в Турции за домогательства в отношении местного жителя, оправдал суд. Об этом сообщает 78.ru.

По словам супруги петербуржца Анны, администрация отеля и персонал выступили на заседании в защиту россиянина, что повлияло на исход дела. При этом семья Трохиных все еще не может вернуться на родину, поскольку нужно дождаться официального вступления решения суда в силу. На это уйдет до трех дней.

В мае Трохины поехали на отдых в Кемер. Они разместились в отеле Corendon Hydros Club и в один из вечеров пошли на вечеринку. Там Виктор во время танцев задел локтем местного жителя по имени Волкан. Из-за случайного прикосновения возник конфликт, после чего супруги вернулись в гостиницу.

На следующий день Волкан обратился в полицию и обвинил Трохина в домогательствах. При этом он пообещал забрать заявление, если россияне выплатят ему 2 тысячи евро (166 тысяч рублей).