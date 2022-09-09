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В Венгрии высказались о последствиях антироссийских санкций

Президент Венгрии Новак: санкции ЕС ударили по Европе, а не по России

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Санкции Евросоюза (ЕС) ударили не по России, а в первую очередь по Европе, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Ее слова приводит ТАСС.

«Последствия санкций в отношении России отражаются на странах по всей Европе. Те, кто предложили санкции, рассчитывали, что они затронут Россию, но этого не случилось», — сказала Новак.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, что Европа все больше расходится во мнениях относительно антироссийских санкций. Например, в Италии 51 процент населения выступает за отмену ограничений против Москвы. В Австрии заявили, что необходимо пересмотреть позицию страны в отношении антироссийских санкций, так как «австрийцы наносят огромный ущерб собственной жизни».

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Татьяна Антоненко
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