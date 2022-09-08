Стало известно мнение европейцев об антироссийских санкциях

Politico: Европа все больше расходится во мнениях относительно поддержки Украины

Европа все больше расходится во мнениях относительно того, как далеко нужно зайти, чтобы поддержать Украину в финансовом отношении и продолжать противостояние с Россией. Об этом заявил журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

Как стало известно из опроса Termometro Politico, который приводит автор в статье, в Италии 51 процент населения выступает за отмену санкций, чтобы ослабить экономическое давление. Например, итальянский политик Маттео Сальвини опубликовал фотографию, на которой он стоит на Красной площади в Москве, призывая Запад пересмотреть свои санкции в отношении России.

«Ничто не высечено на камне», — заявил Томас Штельцер, губернатор провинции Верхняя Австрия, слова которого приводит журналист. Австрийский политик предположил, что необходимо пересмотреть позицию страны в отношении антироссийских санкций, так как «австрийцы наносят огромный ущерб собственной жизни».

Согласно другим опросам, решимость европейцев в вопросе поддержки Украины ослабевает. Например, жители крупнейших стран региона (Германия, Франция, Великобритания и Польша) сейчас больше беспокоятся о стоимости жизни, чем о российской-украинском конфликте. Во Франции 40 процентов населения поддержали бы возвращение движения «желтых жилетов» — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы назвали «экономической справедливостью».

Ранее издание Reuters писало о том, что рост цен на энергоносители может спровоцировать массовые протесты в Европе этой зимой.