Появился прогноз о повышении ключевой ставки Банка России

НСН: Инвесторы не исключили очередного повышения ключевой ставки ЦБ

В настоящее время нет уверенности в том, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку в 2027 году. Об этом заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Его процитировало НСН.

Он обратил внимание на то, что многие регуляторы перешли от снижения ставок к их увеличению. В первую очередь инвесторы следят за политикой Федеральной резервной системы США, новый глава которой показал, что может взять жесткий курс. Не исключено, что к повышению ставок перейдет и российский ЦБ.

Кроме того, он указал на усиливающиеся геополитические риски, которые создают пространство для спекуляций и неопределенностей. В такой ситуации не видно перспектив увидеть ставку ниже 13 процентов до конца года.

По мнению руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, мировые центробанки повышают ставки из-за войны на Ближнем Востоке и последовавшего за ним резкого скачка цен на топливо. Первой ласточкой здесь оказался Европейский центральный банк, который впервые почти за три года поднял процентные ставки.