Популярная ягода оказалась полезна для памяти и внимания

Nutrients: Черника положительно влияет на память, внимание и эмоциональное состояние детей

Черника может оказывать положительное влияние на память, внимание и эмоциональное состояние детей. К такому выводу пришли ученые из Китая, проанализировавшие исследования с 2016 по 2025 год. Результаты обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи обратили внимание на антоцианы — природные соединения, которые придают чернике характерный синий цвет. По данным научных работ, эти вещества способны снижать воспаление и окислительный стресс, поддерживать здоровье кишечной микрофлоры и влиять на работу так называемой оси «кишечник — мозг».

Авторы обзора отмечают, что в нескольких клинических исследованиях у детей и подростков употребление черники было связано с улучшением вербальной памяти, внимания и исполнительных функций. В некоторых работах также наблюдалось улучшение настроения и снижение выраженности депрессивных симптомов у подростков.

Ученые считают, что эффект может быть связан сразу с несколькими механизмами. Антоцианы способны стимулировать рост полезных кишечных бактерий, уменьшать нейровоспаление и поддерживать процессы нейропластичности — способности мозга формировать новые нейронные связи. В экспериментах на животных экстракты черники также улучшали когнитивные функции и снижали признаки тревожного поведения.

Однако специалисты подчеркивают, что пока большинство исследований проводилось среди здоровых детей или подростков с незначительными эмоциональными трудностями. Данных о влиянии черники на детей с СДВГ, расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями нейро-психического развития пока недостаточно.

Ранее ученые выяснили, что темный виноград и черника поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.