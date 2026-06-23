Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:55, 23 июня 2026Наука и техника

Популярная ягода оказалась полезна для памяти и внимания

Nutrients: Черника положительно влияет на память, внимание и эмоциональное состояние детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Черника может оказывать положительное влияние на память, внимание и эмоциональное состояние детей. К такому выводу пришли ученые из Китая, проанализировавшие исследования с 2016 по 2025 год. Результаты обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи обратили внимание на антоцианы — природные соединения, которые придают чернике характерный синий цвет. По данным научных работ, эти вещества способны снижать воспаление и окислительный стресс, поддерживать здоровье кишечной микрофлоры и влиять на работу так называемой оси «кишечник — мозг».

Материалы по теме:
Какие ягоды самые полезные для здоровья? Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
Какие ягоды самые полезные для здоровья?Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
2 августа 2023
Чем черника отличается от голубики? Вкусовые качества и полезные свойства двух разных ягод
Чем черника отличается от голубики?Вкусовые качества и полезные свойства двух разных ягод
15 июля 2025

Авторы обзора отмечают, что в нескольких клинических исследованиях у детей и подростков употребление черники было связано с улучшением вербальной памяти, внимания и исполнительных функций. В некоторых работах также наблюдалось улучшение настроения и снижение выраженности депрессивных симптомов у подростков.

Ученые считают, что эффект может быть связан сразу с несколькими механизмами. Антоцианы способны стимулировать рост полезных кишечных бактерий, уменьшать нейровоспаление и поддерживать процессы нейропластичности — способности мозга формировать новые нейронные связи. В экспериментах на животных экстракты черники также улучшали когнитивные функции и снижали признаки тревожного поведения.

Однако специалисты подчеркивают, что пока большинство исследований проводилось среди здоровых детей или подростков с незначительными эмоциональными трудностями. Данных о влиянии черники на детей с СДВГ, расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями нейро-психического развития пока недостаточно.

Ранее ученые выяснили, что темный виноград и черника поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина. Он захотел воссоединения с Великой Россией

    Приграничный регион Украины стали защищать от атак БПЛА одним способом

    Сотрудницы российского банка тайно украли тысячи золотых монет на два миллиарда рублей

    Путин раскрыл обстановку для Киева в зоне СВО

    Арестованного в Турции за домогательства российского туриста оправдали

    На Западе прокомментировали конфликт между Польшей и Украиной

    Многомиллионная авария произошла у Дома Правительства в Москве

    Популярная ягода оказалась полезна для памяти и внимания

    Вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» возник рано

    Ползущая по стене дома змея напугала москвичку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok