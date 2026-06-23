Водонаеву призвали «отменить на государственном уровне» после одного видео

В соцсетях раскритиковали Алену Водонаеву за видео с полной девушкой, снятое на улице

Пользователи соцсетей раскритиковали известную блогершу и бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву за видео с полной девушкой на электросамокате, снятое на улице. Посты, в которых они призвали «отменить» Водонаеву, доступны на платформе Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я считаю, что Алену Водонаеву необходимо отменить на государственном уровне. Эту сторис она опубликовала у себя в аккаунте в очередной попытке высмеять людей с лишним весом», «Сняла на улице прохожую женщину плюс-сайз, которая пользуется самокатом, и высмеивает на свою миллионную аудиторию», — возмутились пользователи платформы.

Многие из них выразили мнение, что Водонаева не имела права без разрешения снимать на камеру незнакомку на улице. Поступок звезды реалити-шоу отдельные комментаторы назвали мерзким.

Сама блогерша в своем канале в Telegram высмеяла критиков, назвав их бездельниками, и отвергла обвинения в неправомерной съемке незнакомки. «Во-первых, лица не видно. В чем проблема? (...) Я сняла человека на самокате со спины. И я хоть каждый день имею право их так снимать и публиковать», — написала Водонаева. Она также назвала свой ролик агрессивной пропагандой активного образа жизни.

Бывшая участница «Дома-2» 19 июня выложила в соцсетях видео, на котором показано, как полная женщина встает на электросамокат и уезжает на нем. «Я сегодня пошла 10 километров пешком, чтобы быть стройной и здоровой. А вы? Уже гуляли сегодня?» — так она прокомментировала ролик.

В апреле Водонаева раскритиковала любителей кататься на самокатах. Она назвала людей, которые пользуются самокатами, жирными тварями и целлюлитными хряками.