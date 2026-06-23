Ползущая по стене дома змея напугала москвичку

Ползущая по стене дома змея напугала жительницу Ивановского района Москвы

На востоке Москвы змея, которая решила проползти по стене жилого дома, напугала местную жительницу. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Молостовых, 11, корпус 6. Заметив пресмыкающееся, похожее на белого полоза, женщина сделала несколько снимков.

«Красотка (змея) направляется в гости к соседу на первом этаже, ему ничего не угрожает?» — задался вопросом автор публикации.

Накануне в другом районе города, Москворечье-Сабурове, змея проникла в припаркованный автомобиль и попала на видео. На записи можно заметить, как уж заползает в колесо машины красного цвета.