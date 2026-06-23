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16:45, 23 июня 2026Экономика

Ползущая по стене дома змея напугала москвичку

Ползущая по стене дома змея напугала жительницу Ивановского района Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Mee_Noi / Shutterstock / Fotodom

На востоке Москвы змея, которая решила проползти по стене жилого дома, напугала местную жительницу. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Молостовых, 11, корпус 6. Заметив пресмыкающееся, похожее на белого полоза, женщина сделала несколько снимков.

«Красотка (змея) направляется в гости к соседу на первом этаже, ему ничего не угрожает?» — задался вопросом автор публикации.

Накануне в другом районе города, Москворечье-Сабурове, змея проникла в припаркованный автомобиль и попала на видео. На записи можно заметить, как уж заползает в колесо машины красного цвета.

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