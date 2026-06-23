Вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» возник рано

Nature: Вторгнувшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS возникла в ранней Вселенной

Вторгнувшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS, известная как «инопланетный корабль», возникла в ранней Вселенной. К такому выводу пришел международный коллектив ученых, исследование опубликовано в журнале Nature.

По данным авторов, изотопный состав кометы указывает на то, что ее возраст может составлять 12 миллиардов лет. Астрофизики считают, что небесное тело могло возникнуть на этапе раннего звездообразования и представляет собой сохранившийся фрагмент древней планетной системы.

Ученые отмечают, что по изотопному составу 3I/ATLAS не похожа ни на одно из известных науке небесных тел, возникших в Солнечной системе.

В апреле в пресс-релизе Университета штата Мичиган (США) сообщалось, что комета 3I/ATLAS могла образоваться в межзвездном пространстве вне какой-либо планетной системы.

В марте заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук Валерий Шематович подтвердил, что комета 3I/ATLAS старше Солнца и Земли.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле 2025 года, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.