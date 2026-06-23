Многомиллионная авария произошла у Дома Правительства в Москве

На Смоленской набережной в Москве не смогли разъехаться Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии

На Смоленской набережной в Москве, недалеко от Дома Правительства РФ, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух очень дорогих автомобилей. По информации Telegram-канала Shot, столкнулись кроссовер Ferrari Purosangue, примерная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей, и седан BMW 7-й серии (около 15 миллионов).

Водитель итальянской машины начал резко разворачиваться через направляющий островок, а в этот же момент по островку сзади на высокой скорости двигался BMW. При столкновении обе машины оказались на встречной полосе.

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. «Только кошельки владельцев», — отметил источник.

Ранее россиянам объяснили возможность компенсации за затопленную ливнями машину: возмещение ущерба напрямую зависит от причины затопления.