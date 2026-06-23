Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:59, 23 июня 2026Авто

Многомиллионная авария произошла у Дома Правительства в Москве

На Смоленской набережной в Москве не смогли разъехаться Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал SHOT

На Смоленской набережной в Москве, недалеко от Дома Правительства РФ, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух очень дорогих автомобилей. По информации Telegram-канала Shot, столкнулись кроссовер Ferrari Purosangue, примерная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей, и седан BMW 7-й серии (около 15 миллионов).

Водитель итальянской машины начал резко разворачиваться через направляющий островок, а в этот же момент по островку сзади на высокой скорости двигался BMW. При столкновении обе машины оказались на встречной полосе.

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. «Только кошельки владельцев», — отметил источник.

Ранее россиянам объяснили возможность компенсации за затопленную ливнями машину: возмещение ущерба напрямую зависит от причины затопления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина. Он захотел воссоединения с Великой Россией

    Сотрудницы российского банка тайно украли тысячи золотых монет на два миллиарда рублей

    Путин раскрыл обстановку для Киева в зоне СВО

    Арестованного в Турции за домогательства российского туриста оправдали

    На Западе прокомментировали конфликт между Польшей и Украиной

    Многомиллионная авария произошла у Дома Правительства в Москве

    Популярная ягода оказалась полезна для памяти и внимания

    Вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» возник рано

    Ползущая по стене дома змея напугала москвичку

    Появился прогноз о повышении ключевой ставки Банка России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok