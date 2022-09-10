В Венгрии предрекли пересмотр Евросоюзом антироссийских санкций

Советник премьера Венгрии Орбан заявил, что ЕС пересмотрит санкции в отношении России

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) не оправдали ожиданий, и предрек их пересмотр в «новом политическом сезоне». Его слова приводит РИА Новости.

Орбан призвал «посмотреть на себя и оглянуться на весь мир», чтобы убедиться в том, что санкции не сработали. Советник также счел абсурдной выдвинутую в Европе идею о возможности действенных санкций в отношении России.

«В профильной литературе тоже говорится, что санкции работают, когда крупный игрок применяет их против мелкого. В этом отношении, если посмотреть на энергетику, ситуация прямо противоположная: Россия — энергетический гигант, а Европа — карлик», — высказал мнение политик.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза поднял вопрос о сохранении санкций против России. Глава МИД уверен, что «санкции провалились», так как военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.

Также президент Венгрии Каталин Новак высказалась, что санкции Евросоюза ударили не по России, а в первую очередь по Европе.