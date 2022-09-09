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Венгрия подняла вопрос о сохранении санкций против России

Венгрия на встрече глав МИД ЕС подняла вопрос о сохранении санкций против России

Фото: Marton Dunai / Reuters

Венгрия на встрече глав МИД Европейского союза подняла вопрос о сохранении санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симпсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций [в отношении России]. Я ожидал получить четкий ответ от Европейской комиссии, но, конечно, я его не получил», — рассказал министр.

По словам дипломата, он задал вопрос, потому что политика санкций не принесла должного результата. Глава МИД уверен, что «санкции провалились», так как военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.

Ранее Сийярто сообщил, что министры энергетики Евросоюза не смогли договориться об установлении потолка цен на российский газ на заседании 9 сентября. «Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии», — объяснил глава ведомства. Он также сообщил, что в блоке надеются на выступление Еврокомиссии с реальными предложениями в ближайшие две недели.

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Анжелика Бережная
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