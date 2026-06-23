На Западе прокомментировали конфликт между Польшей и Украиной

Дюпон-Эньян: Скандал Варшавы и Киева говорит о необходимости завершить конфликт на Украине

Конфликт между Варшавой и Киевом свидетельствует о необходимости Европы выступить за прекращение боевых действий на Украине. Об этом заявил французский политик, глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Когда польский реализм берет верх над трансатлантической идеологией, это становится ярким сигналом: пришло время вести переговоры о мире в Европе, а не подпитывать бесконечную войну за счет простых людей», — написал он.

Политик отметил, что решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла говорит о том, что преданные союзники начинают дистанцироваться от Украины из-за упрямства Киева и исторических провокаций.

Ранее Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения главы Украины присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).