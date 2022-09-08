Орбан заявил о провале попыток Запада ослабить Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС может встать на колени из-за санкций против России

Попытки стран Запада ослабить Россию провалились, несмотря на введенные 11 тысяч санкций против Москвы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Венгерское телеграфное агентство.

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом», — высказался глава венгерского правительства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет обеспечить себя газом без поставок топлива из России. Он пояснил, что другие возможные альтернативные источники газа не смогут обеспечить Венгрии необходимые объемы поставок, так как страна пока не может транспортировать газ «в рюкзаке или поездом».