Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Орбан заявил о провале попыток Запада ослабить Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС может встать на колени из-за санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Попытки стран Запада ослабить Россию провалились, несмотря на введенные 11 тысяч санкций против Москвы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Венгерское телеграфное агентство.

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом», — высказался глава венгерского правительства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет обеспечить себя газом без поставок топлива из России. Он пояснил, что другие возможные альтернативные источники газа не смогут обеспечить Венгрии необходимые объемы поставок, так как страна пока не может транспортировать газ «в рюкзаке или поездом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Названы предварительные цены на iPhone 14 в России
Тарасова объяснила желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство
«Аэрофлот» возобновит полеты в две популярные курортные страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.