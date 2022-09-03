В Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о невозможности обеспечить страну газом без России

Венгрия не сможет обеспечить себя газом без поставок голубого топлива из России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Венгрия покупает газ у России не в знак политической поддержки, а по причине того, что «такова реальность региона». Страна пока не может транспортировать газ «в рюкзаке или поездом», поэтому приходится использовать газопровод, сказал министр иностранных дел, подчеркнув, что, учитывая инфраструктуру и географию Венгрии, невозможно удовлетворить потребности без помощи Москвы.

«Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», — сказал Сийярто.

Он считает, что другие возможные альтернативные источники газа не смогут обеспечить Венгрии необходимые объемы поставок. Государство не будет отказываться от российского голубого топлива, так как в противном случае в части домов Венгрии пропадет отопление, и множество людей потеряют работу из-за промышленного коллапса.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа в страну с 1 сентября. Согласно подписанному договору, «Газпром» начнет поставлять венгерской стороне дополнительные 5,7 миллиона кубометров газа ежедневно по газопроводу «Южный поток».