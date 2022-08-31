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«Газпром» начнет поставлять больше газа Венгрии

Венгрия договорилась с «Газпромом» об увеличении поставок газа в страну с 1 сентября

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Венгрия договорилась с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа в страну с 1 сентября. Об этом в среду, 31 августа, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Согласно подписанному договору, «Газпром» начнет поставлять венгерской стороне дополнительные 5,7 миллиона кубометров газа ежедневно по газопроводу «Южный поток».

В середине августа сообщалось, что по результатам переговоров Сийярто в Москве «Газпром» начал поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов. По новым договоренностям с компанией, до конца августа в республику по газопроводу «Турецкий поток» будет дополнительно поступать по 2,6 миллиона кубометров газа ежедневно.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт планирует договориться с Москвой о дополнительной закупке 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период.

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Варвара Кошечкина
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