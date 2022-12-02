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18:41, 2 декабря 2022Мир

Венгрия помешает Евросоюзу дать Украине денег

Премьер Венгрии Орбан выступил против оказания помощи Украине на 18 миллиардов евро

Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помешает воплотить план Евросоюза по предоставлению Украине пакета помощи размером 18 миллиардов в 2023 году. Цитату приводит Associated Press.

«Вопрос в том, как помочь Украине. Согласно одному предложению, мы должны использовать бюджеты стран-членов ЕС, чтобы вместе брать новые кредиты и давать эти деньги Украине»,— сказал Орбан, добавив, что выступает против такой меры. Он объяснил, что в таком случае ЕС может стать сообществом «государств-должников», а не сотрудничающих государств-членов.

В качестве альтернативы премьер предложил каждой стране выделять Украине помощь из собственного бюджета «посредством двухсторонних соглашений». Орбан добавил, что не примет другого плана.

Агентство напоминает, что ранее политик обещал предоставить Украине помощь в размере 60-70 миллиардов форинтов (152-178 миллионов долларов) из своего бюджета «на двусторонних условиях». Такая сумма, по его словам, не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.

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Виктория Кондратьева
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