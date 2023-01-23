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16:22, 23 января 2023Мир

Главы МИД ЕС приняли решение по траншу военной помощи Украине

Главы МИД ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 млн евро

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) приняли решение касательно выделения нового транша военной помощи для Украины, передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Министры иностранных дел Евросоюза одобрили новый пакет помощи на сумму 500 миллионов евро.

Ранее Венгрия заблокировала седьмой транш европейской помощи на покупку вооружения для Украины из Европейского фонда мира. В связи с эти ЕС решил найти способ предоставить транш без согласия Будапешта.

До этого Евросоюз выделил Киеву первый транш помощи. Уточняется, украинская сторона получила первые три миллиарда евро из 18 миллиардов евро.

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Виктория Кондратьева
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