Глава Минфина Швеции заявила, что ЕС выделил Украине первый транш помощи в 3 млрд евро

Европейский союз (ЕС) выделил Украине первый транш помощи из 18 миллиардов евро. Об этом заявила глава Минфина Швеции Элизабет Свантессон, ее слова приводит Politico.

«Сегодня Украине выплачивается три миллиарда евро, что вызывает у меня большую гордость, а также показывает, что мы можем сделать, когда мы едины», — сказала глава шведского ведомства.

Ранее в Еврокомиссии объяснили цель этого пакета финансовой помощи. Официальный представитель ЕК Верле Нейтс уточнил, что сумма пойдет на выплату социального обеспечения и работу госучреждений.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании соответствующего меморандума с ЕС. По его словам, эти средства помогут макроэкономической стабильности республики.