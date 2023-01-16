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16:17, 16 января 2023Мир

В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро

В ЕК заявили о выделении Украине 18 миллиардов на больницы, пенсии и ремонт инфраструктуры

Фото: Lilzidesigns / Unsplash

Еврокомиссия (ЕК) подписала с Украиной меморандум о выделении финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, которые пойдут на выплату пенсий и зарплат, а также обеспечение работы госучреждений. Такие цели нового пакета помощи назвала официальный представитель ЕК Верле Нейтс в комментарии «Ленте.ру».

В частности, средства будут использованы для поддержания работы школ, больниц и жилья для временно перемещенных лиц. Часть нового пакета помощи также пойдет на ремонт украинской энергетической инфраструктуры, системы водоснабжения, транспортных сетей, дорог и мостов, поврежденных в ходе боевых действий.

«Благодаря этому новому пакету Европейский союз стал первым международным партнером, гарантировавшим стабильный приток средств в Украину в 2023 году», — заявила Нейтс. По ее словам, ЕС произведет выплату первого транша в размере 3 миллиардов евро уже во вторник, 17 января.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании с Евросоюзом меморандума предоставлении Киеву помощи в размере 18 миллиардов евро. По его словам, полученные средства позволят Украине сохранить макроэкономическую стабильность.

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Валентина Шварцман
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