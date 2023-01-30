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22:39, 30 января 2023Мир

Макрон предостерег Украину от ударов по России из западного оружия

Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории РФ из западного оружия
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого ей Западом оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он рассказал на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге, пишет РИА Новости.

Французский политик назвал один из критериев поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) — они не должны приводить к эскалации конфликта. «То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории», — предостерег он.

Ранее стало известно, что Франция и Италия близки к окончательному согласованию технических деталей по поставке Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP/T. Политическое решение о передаче ЗРК уже принято, идет доработка технических деталей из-за сложности системы.

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Марина Совина
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