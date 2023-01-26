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21:36, 26 января 2023Интернет и СМИ

Стало известно о планах Франции и Италии поставить Украине ЗРК SAMP/T

Reuters: Франция и Италия близки к согласованию деталей по поставке на Украину ЗРК SAMP/T

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Франция и Италия близки к окончательному согласованию технических деталей по поставке Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP/T. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лакорню в пятницу, 27 января, отправится в Италию и встретится с итальянским коллегой Гуидо Крозетто, чтобы обсудить будущие поставки.

Отмечается, что политическое решение о передаче ЗРК уже принято, идет доработка технических деталей из-за сложности системы.

Ожидается, что вскоре президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявят о принятии решения на официальном уровне.

Ранее сообщалось, что Италия в рамках шестого пакета военной помощи Киеву не будет поставлять на Украину наземные средства и тяжелую артиллерию. Президент Франции Эммануэль Макрон также допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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