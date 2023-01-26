Италия отказалась помогать Украине тяжелой артиллерией

Глава Минобороны Италии Крозетто заявил об отказе помогать Украине тяжелой артиллерией

Италия в рамках шестого пакета военной помощи Киеву не будет поставлять на Украину наземные средства и тяжелую артиллерию, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью итальянской газете La Stampa.

«Я не могу говорить о содержании декретов, принятых прежним правительством», — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе итальянских поставок артиллерии на Украину.

«Об этом я читал в газетах, но в декрете, который мы составляем, ничего подобного нет», — добавил Крозетто, отметив, что «помощь Киеву никогда не превзойдет оборонные возможности Италии».

Ранее Италия в сотрудничестве с Францией пообещала передать Украине ракетный комплекс Samp-T. 21 января правительство Италии запланировало принятие шестого пакета военной помощи Украине.