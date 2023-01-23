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07:56, 23 января 2023Мир

Италия передаст Украине ракетный комплекс Samp-T

Глава МИД Италии Таяни: Рим предоставит Киеву ракетный комплекс Samp-T

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Италия в сотрудничестве с Францией передаст Украине ракетный комплекс Samp-T. Об этом заявил вицу-премьер республики и министр иностранных дел Антонио Таяни в интервью газете Corriere Della Sera.

По словам главы МИД, Рим и союзники должны сделать все возможное, чтобы помочь Киеву «в борьбе за независимость». «Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро. Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку Samp-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально», — пояснил он.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто опроверг существование давления со стороны США относительно поставок вооружений Киеву. Он отметил, что СМИ распространяют информацию об оказании Вашингтоном давления на Италию для передачи Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, что не соответствует действительности. «Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США», — заявил Крозетто.

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Анжелика Бережная
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