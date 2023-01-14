Италия опровергла давление по поставкам оружия Киеву со стороны Вашингтона

Министр обороны Италии опроверг наличие давления по поставкам оружия Киеву со стороны США

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто опроверг существование давления со стороны США относительно поставок вооружений Киеву. Об этом сообщает агентство Adncronos.

Он отметил, что СМИ распространяют информацию о том, что Вашингтон принуждает Италию передать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, что не соответствует действительности. «Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США», — заявил Крозетто.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали оказывать давление на Италию в вопросе поставки Киеву ЗРК SAMP-T. Уточнялось, что США, Германия и Франция уже объявили об их передаче, однако Италия до сих пор не приняла документ о новом пакете военной помощи Украине.