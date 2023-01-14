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07:04, 14 января 2023Мир

Италия опровергла давление по поставкам оружия Киеву со стороны Вашингтона

Министр обороны Италии опроверг наличие давления по поставкам оружия Киеву со стороны США

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто опроверг существование давления со стороны США относительно поставок вооружений Киеву. Об этом сообщает агентство Adncronos.

Он отметил, что СМИ распространяют информацию о том, что Вашингтон принуждает Италию передать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, что не соответствует действительности. «Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США», — заявил Крозетто.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали оказывать давление на Италию в вопросе поставки Киеву ЗРК SAMP-T. Уточнялось, что США, Германия и Франция уже объявили об их передаче, однако Италия до сих пор не приняла документ о новом пакете военной помощи Украине.

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Варвара Кузьмина
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