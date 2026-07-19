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20:17, 19 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о сильной жаре

Гидрометцентр объявил об «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве в понедельник
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

До вечера понедельника, 20 июля, в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, температура воздуха будет подниматься до 30 градусов Цельсия. Об этом свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра.

На Московскую область днем в понедельник и вторник распространяется «желтый» уровень погодной опасности из-за возможности в отдельных районах грозы и сильного ветра.

В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что новая неделя начнется в столице с высоких температур, но уже во вторник можно ожидать дожди.

До этого главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что 18 и 19 июля в центральной области Европейской России ожидается погода, характерная для регионов с резко континентальным климатом, например Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья, то есть с большим диапазоном суточных температур.

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