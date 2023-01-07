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12:48, 7 января 2023Мир

США начали давить на Италию в вопросе передачи оружия Украине

Repubblica: США требуют от Италии как можно скорее поставить Украине системы ПВО

Фото: Sergio Agazzi / Reuters

США начали оказывать давление на Италию в вопросе передачи Украине систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет итальянская газета La Repubblica. Журналисты также отметили, что в последнее время Рим сокращает темпы передачи образцов вооружений Киеву.

«Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником премьера Италии Мелони Франческо Тало оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны», — указано в тексте.

Речь идет о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) SAMP-T, об их передаче Киеву уже объявили США, Германия и Франция, Италия же все еще не приняла документ о новом пакете военной помощи Украине. Сейчас в распоряжении Рима три боевых батареи ЗРК SAMP-T.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и дальше будет побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву

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