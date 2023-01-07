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02:11, 7 января 2023Мир

Пентагон пообещал побуждать партнеров оказывать военную поддержку Украине

Глава Пентагона Остин пообещал побуждать союзников оказывать военную помощь Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Chad J. Mcneeley / Globallookpress.com

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и дальше будет побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву, пишет РИА Новости.

Остин в пятницу, 6 января, созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более трех миллиардов долларов. Во время разговора Остин пообещал, что Соединенные Штаты готовы побуждать партнеров США оказывать дополнительную поддержку Украине в военной сфере.

Помощь, по его словам, должна включать поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), боевых машин и иных вооружений. Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон будет помогать Киеву «сколько потребуется».

Ранее США выделили Украине крупнейший за все время пакет помощи. В него войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух», 225 миллионов долларов предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».

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Марина Совина
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