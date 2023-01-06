США выделили Украине крупнейший за все время пакет помощи

США выделили Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов

США выделили Украины еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на три миллиарда долларов», — сказала она.

Уточняется, что новый пакет помощи является крупнейшим за все время. По ее словам, в новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух», 225 миллионов долларов предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил», добавила Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в первом квартале 2023 года. Сообщается, что партия БМП будет сформирована из запасов производителя Marder и немецкой армии. Хебештрайт отметил, что украинских военных обучат управлению Marder в Германии, подготовка займет около восьми недель.