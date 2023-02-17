В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме

Посольство РФ: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко назвал слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке ударов Киева по целям в Крыму подтверждением прямой вовлеченности США в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — сказал Гиренко.

По словам российского дипломата, «натравливание» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым сопоставимо с подталкиванием к «атаке на Москву или Владивосток». Он отметил, что позиция Вашингтона демонстрирует «неприкрытое проявление воинственного настроя» США по отношению к нашей России.

Гиренко понадеялся, что международное сообщество обратит внимание на «главного зачинщика и разжигателя противостояния на Украине».

Ранее Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. «Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — пояснила замглавы Госдепа.