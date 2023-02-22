ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против РФ, переговоры продолжатся 23 февраля

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время, как отмечается, остается еще ряд нерешенных вопросов. В частности, они касаются обязательств по передаче информации об активах российских олигархов в Европе. По этой причинение переговоры послов ЕС продолжатся в четверг, 23 февраля. Агентство пишет, что очередная встреча ожидается во второй половине дня.

ТАСС со сслыкой на источник в Брюсселе сообщал, что сохраняющие разногласия носят исключительно частный характер. При этом собеседник агентства отметил, что «все страны ЕС согласны с главным — что десятый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля».

20 февраля брюссельский портал EUobserver писал, что Европейский союз намерен включить в десятый пакет санкций трех российских деятелей. Кроме того, в черный список собираются включить еще 59 человек, однако их имена не раскрываются.

16 февраля также стало известно, что послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций в отношении России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука. В 2021-м страны ЕС импортировали его на сумму 700 миллионов долларов. Против санкций на российский синтетический каучук высказались Италия и Германия, однако Польша их поддерживает.

15 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в отношении России предлагается ввести ограничения на сумму 11 миллиардов евро. Такие запреты будут включены в новый пакет санкций. Помимо этого, ЕК хочет наложить на Россию экспортные санкции для запрета поставок электроники, которая может использоваться для создания дронов, ракет и вертолетов.