Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 22 февраля 2023Мир

ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России

ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против РФ, переговоры продолжатся 23 февраля
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время, как отмечается, остается еще ряд нерешенных вопросов. В частности, они касаются обязательств по передаче информации об активах российских олигархов в Европе. По этой причинение переговоры послов ЕС продолжатся в четверг, 23 февраля. Агентство пишет, что очередная встреча ожидается во второй половине дня.

ТАСС со сслыкой на источник в Брюсселе сообщал, что сохраняющие разногласия носят исключительно частный характер. При этом собеседник агентства отметил, что «все страны ЕС согласны с главным — что десятый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля».

20 февраля брюссельский портал EUobserver писал, что Европейский союз намерен включить в десятый пакет санкций трех российских деятелей. Кроме того, в черный список собираются включить еще 59 человек, однако их имена не раскрываются.

16 февраля также стало известно, что послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций в отношении России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука. В 2021-м страны ЕС импортировали его на сумму 700 миллионов долларов. Против санкций на российский синтетический каучук высказались Италия и Германия, однако Польша их поддерживает.

15 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в отношении России предлагается ввести ограничения на сумму 11 миллиардов евро. Такие запреты будут включены в новый пакет санкций. Помимо этого, ЕК хочет наложить на Россию экспортные санкции для запрета поставок электроники, которая может использоваться для создания дронов, ракет и вертолетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Стало известно состояние сбитого с сестрой на переходе в Подмосковье мальчика
Россиянин зарубил топором сожительницу во время конфликта
Трихолог перечислила тревожные признаки при выпадении волос
Россиянкам раскрыли опасность наращивания ресниц и использования туши зимой
Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» в дебютном матче против «Спартака»
В Европе доля энергии из возобновляемых источников впервые обогнала долю газа
В МИД заявили о желании Запада стереть Россию с карты мира
Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуке
В ОАЭ российский вертолет назвали самой большой неожиданностью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.