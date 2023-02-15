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11:41, 15 февраля 2023Мир

ЕК захотела ввести санкции против России и Ирана из-за Украины

Еврокомиссия предложила ввести санкции против России и Ирана из-за Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) захотела ввести санкции против России и Ирана из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в отношении России предлагается ввести ограничения на сумму 11 миллиардов евро. Помимо этого, ЕК хочет наложить на Россию экспортные санкции для запрета поставок электроники, которая может использоваться для создания дронов и вертолетов.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что включает в себя десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). По его словам, в нем будут обозначены меры по борьбе с обходом введенных ограничений.

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Варвара Кошечкина
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