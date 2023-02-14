Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:05, 14 февраля 2023Экономика

В ЕК рассказали о десятом пакете антироссийских санкций Евросоюза

В ЕК заявили, что в новом пакете санкций против РФ будут меры борьбы с обходом ограничений

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что будет включать в себя десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). По его словам, в нем будут обозначены меры по борьбе с обходом введенных ограничений, сообщает РИА Новости.

«Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента», — заявил он, отметив, что помимо новых ограничений он будет включать в себя ряд элементов, которые будут направлены на борьбу с обходом санкций.

Материалы по теме:
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, что в ЕС захотели создать спецгруппу, которая займется изучением вопроса о том, как получить доступ к замороженным российским активам. Как уточнил политик, данное решение будет принято уже 15 февраля. Предполагается, что изъятые таким образом средства России западные страны смогут направить на восстановление Украины, пояснил премьер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Тигр убил юношу и приехавшего на его похороны деда в течение суток
Стало известно о планах США передать Украине перехваченное у Йемена оружие
Эрдоган назвал сроки завершения спасательных операций после землетрясений
Военный аналитик объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем
Рогов заявил о росте числа бойцов ВСУ на запорожском направлении
В Турции назвали свою версию драки между российскими и украинскими футболистами
Названы способы сделать секс пожилых пар горячим
Перечислены популярные у вступающих в брак москвичей локации в городе
ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.