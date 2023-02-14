В ЕК рассказали о десятом пакете антироссийских санкций Евросоюза

В ЕК заявили, что в новом пакете санкций против РФ будут меры борьбы с обходом ограничений

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что будет включать в себя десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). По его словам, в нем будут обозначены меры по борьбе с обходом введенных ограничений, сообщает РИА Новости.

«Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента», — заявил он, отметив, что помимо новых ограничений он будет включать в себя ряд элементов, которые будут направлены на борьбу с обходом санкций.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, что в ЕС захотели создать спецгруппу, которая займется изучением вопроса о том, как получить доступ к замороженным российским активам. Как уточнил политик, данное решение будет принято уже 15 февраля. Предполагается, что изъятые таким образом средства России западные страны смогут направить на восстановление Украины, пояснил премьер.