Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:35, 14 февраля 2023Мир

В ЕС захотели создать спецгруппу для доступа к замороженным российским активам

Премьер Швеции заявил, что ЕС создаст группу для доступа к замороженным активам России

Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе захотели создать спецгруппу, которая займется изучением вопроса о том, как получить доступ к замороженным российским активам. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters.

Как уточнил политик, данное решение будет принято уже 15 февраля. Предполагается, что изъятые таким образом средства России западные страны смогут направить на восстановление Украины, пояснил премьер.

Ранее в феврале глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готовит десятый пакет санкций против России. При этом он подчеркнул, что считает законной возможность передать в рамках этого пакета замороженные активы Москвы на восстановление Украины.

Позже посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании также намереваются конфисковать замороженные российские активы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг информацию об окружении бойцов ВСУ на севере Артемовска
Мясников назвал веский повод для обращения к врачу
Россиянам перечислили неожиданные провокаторы головной боли
Рэпера Playboi Carti обвинили в попытке задушить беременную возлюбленную
Финляндия оценила проблему с безопасностью в Европе
В России заявили о готовящейся в адрес Москвы провокации Киева
Путин поднял вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей
В России заявили о планах досрочного строительства инфраструктуры
В российском регионе конфликт из-за парковки закончился поножовщиной
Женщина решила купить суп для сестры и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.