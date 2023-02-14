В ЕС захотели создать спецгруппу для доступа к замороженным российским активам

Премьер Швеции заявил, что ЕС создаст группу для доступа к замороженным активам России

В Евросоюзе захотели создать спецгруппу, которая займется изучением вопроса о том, как получить доступ к замороженным российским активам. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters.

Как уточнил политик, данное решение будет принято уже 15 февраля. Предполагается, что изъятые таким образом средства России западные страны смогут направить на восстановление Украины, пояснил премьер.

Ранее в феврале глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готовит десятый пакет санкций против России. При этом он подчеркнул, что считает законной возможность передать в рамках этого пакета замороженные активы Москвы на восстановление Украины.

Позже посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании также намереваются конфисковать замороженные российские активы.