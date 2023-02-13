Посол сообщил о намерении Британии конфисковать российские активы

Посол России в Лондоне Келин: Британия решила конфисковать замороженные российские активы

Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил о намерении Великобритании конфисковать замороженные российские активы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, практически все западные страны, включая Британию, признают незаконность подобных решений, однако это побуждает их изобрести законы, разрешающие предпринимать такие действия. «Этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас», — рассказал Келин. Он добавил, что пока зафиксировать такие случаи невозможно, но работа над созданием закона уже началась.

Ранее стало известно о планах министра безопасности Великобритании Тома Тугендхата обсудить с властями США активизацию сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями россиян, попавших под западные санкции. С этой целью он прибыл в Вашингтон, его визит продлится три дня.