Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:09, 13 февраля 2023Мир

Посол сообщил о намерении Британии конфисковать российские активы

Посол России в Лондоне Келин: Британия решила конфисковать замороженные российские активы

Фото: Kristina Gadeikyte / Unsplash

Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил о намерении Великобритании конфисковать замороженные российские активы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, практически все западные страны, включая Британию, признают незаконность подобных решений, однако это побуждает их изобрести законы, разрешающие предпринимать такие действия. «Этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас», — рассказал Келин. Он добавил, что пока зафиксировать такие случаи невозможно, но работа над созданием закона уже началась.

Ранее стало известно о планах министра безопасности Великобритании Тома Тугендхата обсудить с властями США активизацию сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями россиян, попавших под западные санкции. С этой целью он прибыл в Вашингтон, его визит продлится три дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
МИД Украины анонсировал «великие события» в годовщину начала СВО
Российская блогерша выяснила корни привычки европейцев не снимать дома обувь
Бывший советник Зеленского рассказал о праве украинцев на жлобство
Российские спасатели в Турции спасли человека из-под завалов спустя 160 часов
Посол сообщил о намерении Британии конфисковать российские активы
Россияне обсудили опасные последствия приготовления популярного в СССР десерта
Мошенники изобрели способ нажиться на российских туристах с помощью ботов
Полиция нашла мертвого ребенка в морозильнике и задержала его родителей
Названа идеальная продолжительность секса
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.