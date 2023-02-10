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02:05, 10 февраля 2023Мир

Министр безопасности Британии обсудит с властями США «грязные деньги» России

Bloomberg: британский министр обсудит с властями США борьбу с обходом россиянами санкций

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Министр безопасности Великобритании Том Тугендхат прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с властями США активизацию сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями россиян, попавших под западные санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

Визит британского политика продлится три дня. Ожидается, что он встретится с американскими коллегами из министерства внутренней безопасности, Минюста и ФБР, а также с членами Конгресса. В ходе встреч Тугендхат затронет вопросы улучшения международного сотрудничества в борьбе с «грязными деньгами» России. Издание отмечает, что теперь, когда конфликт на Украине продолжается уже почти год, чиновники на Западе изучают, как остановить утечку денег в другие юрисдикции и их перевод в «легко маскируемые активы».

Ранее Bloomberg писал, что уклоняющихся от санкций российских бизнесменов будут искать через аукционные дома.

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Марина Совина
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