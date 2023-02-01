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22:39, 1 февраля 2023Мир

Уклоняющихся от санкций российских олигархов будут искать через аукционные дома

Bloomberg: прокуратура США запросила у аукционных домов данные олигархов РФ из-за санкций

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Прокуратура США запросила у крупнейших аукционных домов, работающих в Соединенных Штатах, данные о клиентах из числа российских бизнесменов. Так американский Минюст рассчитывает искать уклоняющихся от санкций и других правонарушений. Об этом агентству Bloomberg рассказал осведомленный источник.

В списках лиц, чьи данные запросило ведомство, фигурируют россияне, а также украинский олигарх, пишет издание. Кроме того, американские власти намерены вычислить тех, кто помогает богачам обходить рестрикции и отмывать деньги.

Отмечается, что Christie's и Sotheby's уже выразили готовность в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами. Аукционный дом Phillips сообщил, что не допускает фигурантов санкционных списков к участию в торгах.

Ранее Минюст США захотел приравнять уклоняющихся от санкций против России к мафии. Предполагается, что это даст ведомству возможность преследовать «всю сеть».

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Марина Совина
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