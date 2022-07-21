В США уклоняющихся от санкций против России захотели приравнять к мафии

Минюст США захотел приравнять к мафии уклоняющихся от санкций против России

Минюст США захотел приравнять к мафии уклоняющихся от санкций против России. Об этом заявила замглавы ведомства Лиза Монако, передает РИА Новости.

«Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — сказала Монако. По ее словам, ведомство намерено получить разрешение относиться к тем, кто уклоняется от санкций, как в прошлом к мафии, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби пригрозил Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Москвы следовать намеченному плану только усилилась.