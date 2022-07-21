Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США уклоняющихся от санкций против России захотели приравнять к мафии

Минюст США захотел приравнять к мафии уклоняющихся от санкций против России

Фото: Al Drago / Reuters

Минюст США захотел приравнять к мафии уклоняющихся от санкций против России. Об этом заявила замглавы ведомства Лиза Монако, передает РИА Новости.

«Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — сказала Монако. По ее словам, ведомство намерено получить разрешение относиться к тем, кто уклоняется от санкций, как в прошлом к мафии, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

19 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби пригрозил Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Москвы следовать намеченному плану только усилилась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МЕРКОСУР отказался слушать Зеленского
Рискнувшая поехать в Крым по «единому билету» россиянка поделилась впечатлениями
Известный фотограф высказался о проблемах в Москве
Россиянам рассказали о возможных осложнениях после COVID-19
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за антироссийских санкций
Врачи назвали все опасности долгого воздержания для здоровья
20 женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу
В США уклоняющихся от санкций против России захотели приравнять к мафии
В Приморье обрушился мост
Роструд предостерег IKEA от нарушения прав сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.