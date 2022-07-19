США пригрозили новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России

Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции

США пригрозили Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России. Об возможности их введения заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — подчеркнул представитель американской администрации.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что Вашингтон планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами.