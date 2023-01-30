В ЕС захотели признать КСИР террористической организацией

FT: страны ЕС изучают возможность признать КСИР террористической организацией

Германия и Франция рассматривают идею признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией в Евросоюзе. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения данного вопроса.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку включения КСИР в список террористических организаций на недавней встрече глав МИД стран-членов ЕС. Предполагается, что юридическая служба альянса подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Газета также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что «многие государства-члены поддерживают это предложение».

FT отмечает, что внесение КСИР в список террористов, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

23 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу необходимо рассмотреть возможность внесения КСИР в список террористических организаций. В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель оправдался за этот призыв, заявив, что он был вызван эмоциями. В Иране желание ЕС признать КСИР террористической организацией назвали выстрелом в ногу.