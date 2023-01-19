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11:56, 19 января 2023Мир

Иран назвал выстрелом в ногу желание ЕС признать КСИР террористами

Глава МИД Ирана назвал выстрелом в ногу желание ЕС признать КСИР террористами

Фото: Shutterstock

Желание Европейского союза (ЕС) признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана террористической организацией является «выстрелом Европы себе в ногу». Об этом в разговоре с представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан, передает ISNA.

«Мы многократно говорили о том, что КСИР — официальный институт власти, который играл и играет жизненно важную роль в обеспечении… безопасности в Иране и регионе, в особенности в вопросе борьбы с терроризмом… Обвинения Европарламентом этого института, обеспечивающего безопасность, в причастности к терроризму, — своего рода выстрел Европы себе в ногу», — заявил министр.

Абдоллахиан отметил, что европейским странам стоит задуматься о последствиях своих решений и о решительном ответе Тегерана.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж. Известно, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны страны, который имел два гражданства. Ранее государственного деятеля обвинили в шпионаже в пользу британских спецслужб.

Кроме того, глава ЕС призвал Иран в будущем воздержаться от приведения в исполнение казней и начать проводить политику, направленную на отказ от данной меры наказания.

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Виктория Кондратьева
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