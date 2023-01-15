ЕС осудил казнь бывшего заместителя министра обороны в Иране

Глава ЕС Жозеп Боррель осудил казнь Алирезы Акбари за шпионаж в Иране

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны страны, который имел два гражданства. Ранее государственного деятеля обвинили в шпионаже в пользу британских спецслужб.

«ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своем несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах», — указал Боррель в письменном заявлении.

Кроме того, глава ЕС призвал Иран в будущем воздержаться от приведения в исполнение казней и начать проводить политику, направленную на отказ от данной меры наказания.

Ранее Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери и отозвала своего посла в Тегеране. Такое решение приняли после того, как ранее в субботу, 14 января, был казнен через повешение подозреваемый в коррупции и шпионаже бывший советник экс-министра обороны Исламской Республики Акбари, имевший британско-иранское гражданство.