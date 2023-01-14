Британия ввела санкции против генпрокурора Ирана после казни ее подданного

Глава МИД Англии Клеверли сообщил о санкциях против генпрокурора Ирана после казни Акбари

Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери после казни своего поданного. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава МИД Англии Джеймс Клеверли.

«Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана. Сделанный сегодня шаг подчеркивает наше возмущение казнью Алирезы Акбари», — заявил он и призвал режим страны к ответственности за нарушения прав человека.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь подозреваемого в коррупции и шпионаже бывшего советника экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари, которая была проведена через повешение, варварским актом, заслуживающим самого жесткого осуждения.

Известно, что власти Ирана признали бывшего чиновника виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Акбари отрицал эти обвинения.