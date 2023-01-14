Премьер Британии осудил казнь подозреваемого в шпионаже британcкого подданного

CNN: премьер-министр Великобритании назвал варварской казнь британского подданного в Иране

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь подозреваемого в коррупции и шпионаже бывшего советника экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари варварским актом, заслуживающим самого жесткого осуждения. Об этом сообщает CNN.

В субботу в Иране казнили через повешение британско-иранского подданного Алирезу Акбари, который был советником экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год. Власти Ирана признали бывшего чиновника виновным в шпионаже в пользу Великобритании и коррупции. Акбари отрицал эти обвинения.

Исполнение приговора было анонсировано 11 января. Власти Великобритании призывали Иран отказаться от этого шага.

Сунак заявил, что потрясен новостью о казни Акбари. «Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава британского МИД Джеймс Клеверли призвал Иран отменить казнь бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство. Он назвал решение иранских властей политически мотивированным​​​ актом «варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни».