Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 11 января 2023Мир

Британия призвала Иран отменить казнь своего подданного

Глава МИД Британии Клеверли призвал Иран отменить казнь британского подданного

Фото: Toby Melville / Reuters

Глава британского МИД Джеймс Клеверли призвал Иран отменить казнь бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иран должен отменить казнь британско-иранского гражданина Алирезы Акбари и немедленно освободить его», — написал Клеверли.

Он назвал решение иранских властей политически мотивированным​​​ актом «варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни».

Ранее «Би-би-си» сообщило, что Акбари приговорили к смертной казни за работу на британскую разведку MI-6. Об этом журналистам рассказала его жена. По ее словам, недавно с ней связались иранские власти и попросили прийти в тюрьму на последнюю встречу с мужем.

Где-то между 2019 и 2020 годами чиновника арестовали в Иране и обвинили в шпионаже в пользу Британии. Сам Акбари отверг все обвинения и заявил, что силовики пытались выбить из него признание с помощью пыток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО
Москвичей предупредили о новой волне холода
Минюст США изучит найденные у Байдена секретные документы
Экспорт нефти из США резко упал
Задержан запрыгнувший на запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади
Многоженец стал отцом в 60-й раз
Стал известен виновник ДТП с участием пассажирского автобуса и «КамАЗа»
Умер первый президент Башкирии
Медведев оценил роль поставляемого Западом на Украину «железа»
Британия призвала Иран отменить казнь своего подданного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.