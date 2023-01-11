Британия призвала Иран отменить казнь своего подданного

Глава МИД Британии Клеверли призвал Иран отменить казнь британского подданного

Глава британского МИД Джеймс Клеверли призвал Иран отменить казнь бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иран должен отменить казнь британско-иранского гражданина Алирезы Акбари и немедленно освободить его», — написал Клеверли.

Он назвал решение иранских властей политически мотивированным​​​ актом «варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни».

Ранее «Би-би-си» сообщило, что Акбари приговорили к смертной казни за работу на британскую разведку MI-6. Об этом журналистам рассказала его жена. По ее словам, недавно с ней связались иранские власти и попросили прийти в тюрьму на последнюю встречу с мужем.

Где-то между 2019 и 2020 годами чиновника арестовали в Иране и обвинили в шпионаже в пользу Британии. Сам Акбари отверг все обвинения и заявил, что силовики пытались выбить из него признание с помощью пыток.