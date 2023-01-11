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19:06, 11 января 2023Мир

Бывшего замглавы Минобороны Ирана приговорили к казни за работу на MI-6

BBC: экс-замглавы Минобороны Ирана Акбари приговорили к казни за работу на британскую MI-6

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Бывшего заместителя министра обороны Ирана Алирезы Акбари приговорили к смертной казни за работу на британскую разведку MI-6. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его родных.

Его супруга рассказала журналистам, что недавно с ней связались иранские власти и попросили прийти в тюрьму на последнюю встречу с мужем. Кроме того, экс-чиновника перевели в одиночную камеру, что также может указывать на неминуемость казни.

Отмечается, что у Акбари два гражданства — британское и иранское. Где-то между 2019 и 2020 годами чиновника арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Британии. Сам Акбари отверг все обвинения и заявил, что силовики пытались выбить из него признание с помощью пыток. За судьбой чиновника продолжают следить в Лондоне, ведь у бывшего иранского замминистра есть британское подданство. «Нашим приоритетом продолжает оставаться обеспечение его немедленного освобождения. Мы вновь направили запрос на срочный консульский доступ», — заявили изданию в британском МИД.

Ранее сообщалось, что суд в иранской провинции Исфахан приговорил к смерти еще троих участников протестов, обвинив их в убийстве полицейских. По информации прогосударственного издания Tasnim, 25 ноября 2022 года обвиняемые, предварительно вступив в сговор, убили трех полицейских во время беспорядков в Исфахане.

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Виктория Кондратьева
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