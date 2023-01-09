Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 9 января 2023Мир

В Иране приговорили к смерти еще троих участников протестов

Tasnim: Суд в Иране приговорил к смерти еще троих участников протестов

Фото: WANA / Reuters

Суд в иранской провинции Исфахан приговорил к смерти еще троих участников протестов, обвинив их в убийстве полицейских. Об этом сообщает прогосударственное иранское новостное агентство Tasnim.

По информации издания, 25 ноября 2022 года обвиняемые, предварительно вступив в сговор, убили трех полицейских во время беспорядков в Исфахане. Трое подсудимых были приговорены к смертной казни, их имена не сообщаются. Еще один — футболист Амир Наср-Азадани — был приговорен к 16 годам тюрьмы.

По подсчетам иностранных СМИ, власти Ирана вынесли уже 17 смертельных приговоров в связи с продолжающимися в стране беспорядками. 2 января стало известно, что Верховный суд в Иране приговорил к смерти Мохаммада Боругани. В приговоре утверждалось, что мужчина с помощью холодного оружия преднамеренно ранил ножом одного из сотрудников сил безопасности. Также обвиняемый якобы поджег здание префектуры города Пакдашт, расположенное на юго-востоке провинции Тегера.

Акции протеста в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини. По версии семьи Амини, причиной ее смерти стало избиение сотрудниками полиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
В России открылись продажи туров в Китай
В Минске начался суд по делу сотрудников «Тут бай медиа»
82-летний кассир получил 100 тысяч долларов от незнакомцев и смог уйти на пенсию
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Медведев впервые с 2019 года потерял статус первой ракетки России
В Киеве понадеялись на ввод армии Польши на территорию Украины
Макрон раскрыл парадокс Путина
В Иране приговорили к смерти еще троих участников протестов
Московский художник поделился семейной историей про крещенские гадания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.