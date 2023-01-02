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19:54, 2 января 2023Мир

В Иране приговорили к казни еще одного участника протестов

Tasnim: Верховный суд в Иране приговорил к смертной казни еще одного участника протестов

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Верховный суд в Иране вынес смертный приговор еще одному участнику протестов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Как стало известно, к смертной казни приговорен Мохаммад Боругани. В приговоре сказано, что он с помощью холодного оружия преднамеренно ранил ножом одного из сотрудников сил безопасности. Также обвиняемый поджег здание префектуры города Пакдашт, расположенное на юго-востоке провинции Тегера.

В сообщении говорится, что Мохаммад Боругани своими действиями «создал для граждан атмосферу страха и отсутствия безопасности». Журналисты отметили, что Боругани стал еще одним приговоренным к смерти участником протестов. По данным местных СМИ, ранее иранский суд вынес смертный приговор как минимум шестерым участникам беспорядков.

Акции протеста в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини. По версии семьи Амини, причиной ее смерти стало избиение сотрудниками полиции.

В середине декабря в Иране казнили второго участника беспорядков Маждидрезу Рахнаварда. О казни первого участника массовых протестов — Мохсена Шекари — стало известно 8 декабря.

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Андрей Ставицкий
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