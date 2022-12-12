В Иране публично повесили второго участника протестов

В Иране казнили второго участника протестов Маждидрезу Рахнаварда. По версии следствия, он смертельно ранил ножом офицеров Басидж (иранское полувоенное ополчение) Хосейна Зейналзаде и Данияла Резазаде. Об этом сообщает агентство IRNA.

Мужчину публично повесили в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Суд обвинил демонстранта во «вражде против Бога» приговорил к смертной казни 29 ноября.

О казни первого участника массовых протестов в Иране стало известно 8 декабря. Согласно обвинительному акту, 23-летний рэпер Мохсен Шекари обвинялся в драке с применением холодного оружия и намерением убить офицера Басидж при исполнении служебных обязанностей. Помимо этого, его обвиняли в перекрытии улицы в районе Саттар-хан в Тегеране. Революционный суд Ирана также признал молодого человека виновным во «вражде против Бога».

Как сообщает Drutsche Welle (внесено в реестр СМИ-иноагентов), сам активист заявил, что был осужден после «показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры».

Акции протеста начались в Иране в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Семья Махсы утверждает, что причиной ее гибели стало избиение сотрудниками полиции.